La Virtus Bisceglie riparte da due certezze per il reparto offensivo. Foday Trawaly vestirà la maglia biancazzurra per la settima stagione consecutiva, proseguendo un legame solido iniziato nel 2019-2020. L’attaccante gambiano, arrivato a campionato in corso, fu protagonista del salto dalla Seconda alla Prima Categoria con 11 reti, a cui si sono aggiunti altri 14 gol nelle stagioni successive, tre dei quali messi a segno nell’ultimo campionato. A 29 anni, il centravanti è pronto a dare ancora il suo prezioso contributo alla squadra.
Accanto a lui, anche Giovanni Binetti continuerà a far parte dell’organico di mister Strippoli. L’attaccante biscegliese, 28 anni, è ormai una bandiera del club, interrotta solo da una breve parentesi all’inizio della scorsa stagione. Con 25 reti realizzate in maglia Virtus, Binetti abbina forza fisica e fiuto del gol, dimostrandosi efficace sia in area che in ruoli più arretrati, dove ha saputo interpretare con intelligenza diverse mansioni tattiche. (Foto: Cristina Pellegrini)