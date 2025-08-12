Virtus Bisceglie, doppia conferma in attacco: Trawaly e Binetti restano biancazzurri

La Virtus Bisceglie riparte da due certezze per il reparto offensivo. Foday Trawaly vestirà la maglia biancazzurra per la settima stagione consecutiva, proseguendo un legame solido iniziato nel 2019-2020. L’attaccante gambiano, arrivato a campionato in corso, fu protagonista del salto dalla Seconda alla Prima Categoria con 11 reti, a cui si sono aggiunti altri 14 gol nelle stagioni successive, tre dei quali messi a segno nell’ultimo campionato. A 29 anni, il centravanti è pronto a dare ancora il suo prezioso contributo alla squadra.

Accanto a lui, anche Giovanni Binetti continuerà a far parte dell’organico di mister Strippoli. L’attaccante biscegliese, 28 anni, è ormai una bandiera del club, interrotta solo da una breve parentesi all’inizio della scorsa stagione. Con 25 reti realizzate in maglia Virtus, Binetti abbina forza fisica e fiuto del gol, dimostrandosi efficace sia in area che in ruoli più arretrati, dove ha saputo interpretare con intelligenza diverse mansioni tattiche. (Foto: Cristina Pellegrini)