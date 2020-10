Virtus Bisceglie, debutto nella tana dell’Atletico Peschici

Tutto pronto per il debutto in Prima Categoria da parte della Virtus Bisceglie che oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 15.30, scenderà in campo al “Maggiano” di Peschici ospite della compagine locale.

La settimana successiva, i biscegliesi ospiteranno al “Di Liddo” il Real Zapponeta mentre, alla terza, trasferta contro il Troia. In occasione della quarta giornata, in programma domenica 8 novembre, i ragazzi di Piccarreta sfideranno il Trinitapoli una delle favorite alla vittoria del torneo mentre alla sesta, sul sintetico cittadino, se la vedranno con lo Stornarella allenata da una vecchia conoscenza del calcio biscegliese Mimmo Di Corato. Chiusura contro la Virtus Molfetta il 24 gennaio 2021.

Il girone di ritorno inizierà domenica 7 febbraio e culminerà il 9 maggio.

La Virtus Bisceglie giocherà le gare casalinghe alle ore 11.00.

Sul fronte mercato, la compagine biscegliese è attivissima. Infatti, alla corte di mister Piccarreta sono arrivati l’attaccante Fabio D’Introno la scorsa stagione nel Team Orta Nova, il centrocampista Filippo Storelli, Giuseppe Tupputi proveniente dall’Under 19 del Barletta, il difensore Messina che ha militato, nella scorsa stagione, nel Lavello ed Angelo Pedico.

IL CALENDARIO

Foto: Sergio Porcelli