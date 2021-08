Virtus Bisceglie, conferma per il tecnico Piccarreta

Proseguire il percorso intrapreso nella scorsa stagione. E’ questo l’obiettivo della Virtus Bisceglie, alla seconda partecipazione consecutiva nel campionato di Prima Categoria, che ufficializza la prosecuzione del rapporto con il tecnico Aldo Piccarreta ed il vice Pino Di Gennaro.

Coratino, classe 1979, mister Piccarreta ha ricoperto per tre stagioni il ruolo di allenatore in seconda nel Corato e guidato la formazione Juniores del sodalizio neroverde e dell’Unione Calcio Bisceglie. Definito lo staff tecnico, nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche la rosa che sarà composta, per gran parte, da atleti che hanno indossato la casacca biancazzurra nella scorsa stagione.

Foto: Sergio Porcelli