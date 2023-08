Virtus Bisceglie, conferma per il leader Davide Tommasi

Davide Tommasi farà parte dell’organico della Virtus Bisceglie anche nella stagione 2023-2024. Il calciatore salentino, ormai biscegliese d’adozione, sarà nuovamente uno dei pilastri del gruppo affidato a mister Piccarreta nel prossimo campionato di Prima categoria.

Leader carismatico in campo e nello spogliatoio, Tommasi metterà talento ed esperienza a disposizione del club per la quinta annata consecutiva. La sua conferma è un segno della volontà della dirigenza di costruire una rosa in grado di lottare per il vertice.