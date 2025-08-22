Virtus Bisceglie cede il passo all’Unione Calcio, ma i progressi continuano

Settimana intensa per la Virtus Bisceglie di mister Strippoli, impegnata in un nuovo allenamento congiunto sul terreno del “Di Liddo” contro l’Unione Calcio Bisceglie, formazione di Eccellenza. Nonostante il gran caldo, il match ha fornito spunti interessanti, soprattutto nella prima frazione, chiusa sullo 0-1 nonostante le numerose occasioni create dai biancazzurri.

Nel corso della ripresa il tecnico ha dato spazio a tutti i componenti della rosa, con particolare attenzione ai più giovani, accumulando minuti preziosi in vista della stagione. La gara si è conclusa 1-4, con rete della Virtus siglata da Thomas Patierno, che ha firmato l’unico gol biancazzurro.

La Virtus tornerà ad allenarsi al “Di Liddo” e domenica 24 agosto sosterrà un nuovo test, questa volta sul sintetico del “Ventura” contro il Bisceglie. Un altro importante banco di prova per dare continuità al lavoro in corso. (Credit foto: Cristina Pellegrini)