Virtus Bisceglie beffata nel finale, altro stop per il Don Uva

Il ventesimo turno del girone A del campionato di Promozione Pugliese non sorride alle compagini biscegliesi. La Virtus Bisceglie viene raggiunta nel finale di gara dalla Soccer Trani, dovendosi accontentare dell’1-1 che comunque permette di conquistare il primo punto del 2025. Il Don Uva invece esce sconfitto 1-0 nella trasferta di Capurso.

La Virtus Bisceglie non riesce a strappare i tre punti nel match casalingo contro la Soccer Trani, che agguanta il pareggio in pieno recupero. Al 19′ i padroni di casa sbloccano il match con la punizione dalla traiettoria velenosa calciata da Di Franco, che inganna il portiere avversario e si insacca in rete. Nel finale di primo tempo viene assegnato un calcio di rigore in favore degli ospiti, ma Vitale non sfrutta la chance dal dischetto, con il tiro che termina a lato e consente ai biancazzurri di tirare un sospiro di sollievo. La squadra allenata da mister Di Corato spreca numerose occasioni per chiudere i conti, complice anche la sfortuna per i tre legni colpiti. Nonostante l’inferiorità numerica a seguito dell’espulsione ai danni di Terrone all’81’, la Soccer Trani trova il pareggio al 91′ con il colpo di testa di Piombarolo sugli sviluppi di una rimessa laterale. Resta l’amaro in bocca per la Virtus, che comunque riesce a muovere la classifica salendo a quota 16 punti in terzultima posizione, in attesa del prossimo incontro casalingo contro la Molfetta Sportiva.

Seconda sconfitta consecutiva per il Don Uva Calcio, che cede 1-0 contro il Football Club Capurso. Decide il match la rete di Panunzio realizzata nel primo tempo, che consente alla nuova guida tecnica capursese De Tommaso di vincere all’esordio. I biancogialli sono costretti a perdere terreno dalla zona playoff, ora distante a ben nove lunghezze. La squadra allenata da mister Muserra dovrà voltare pagina già a partire dalla prossima delicata sfida sul campo dell’indiscussa capolista Audace Barletta.

