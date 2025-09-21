Virtus Bisceglie ancora sconfitta, al “Di Liddo” passa la Virtus Palese

Terza sconfitta consecutiva per la Virtus Bisceglie che cade per 0-3 tra le mura amiche del “Di Liddo” al cospetto della Virtus Palese e resta ferma al palo al termine della terza giornata del campionato di Promozione.

Un risultato eloquente quello subito dai biancazzurri di mister Strippoli, già sotto di due reti al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco e incapaci di riaprire la contesa al rientro dagli spogliatoi. Partono forte gli ospiti che in poco più di mezzora di gioco incanalano la partita a proprio favore grazie alle reti di Lanave e di Ventura al 37’. I padroni di casa accusano il colpo non riuscendo a creare i presupposti per dimezzare lo svantaggio prima dell’intervallo, si va quindi all’intervallo con la Virtus Palese sul doppio vantaggio. Nel primo segmento della ripresa i biscegliesi tentano di alzare il baricentro al fine di riaprire il match ma così facendo finiscono per esporsi alle ripartenze dei baresi che nel cuore del secondo tempo mandano virtualmente in archivio la sfida calando il tris con De Giosa. Nel finale, infatti, non accade più nulla e il triplice fischio sancisce il definitivo 0-3 che certifica il complesso avvio di stagione dei biscegliesi.

Resta dunque a 0 punti la Virtus che nel prossimo turno è chiamata obbligatoriamente a muovere la classifica nell’ostica trasferta sul campo del Lucera, reduce dal pareggio per 1-1 nel match esterno contro il Norba Conversano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

