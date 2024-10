Virtus a Palese per la prima di De Francesco in campionato, Don Uva prova il ritorno alla vittoria

Debutto in campionato per Paolo De Francesco sulla panchina della Virtus Bisceglie nel match esterno contro la Virtus Palese domani alle ore 17:00. Il Don Uva attende al “Di Liddo” alle 11:00 il Lucera Calcio per ritrovare una vittoria che manca dalla prima giornata. Questi gli ingredienti della sesta giornata del campionato di Promozione, girone A.

Dopo il buon esordio in Coppa Italia, in cui i biancazzurri hanno sfiorato la vittoria finale, ora il nuovo allenatore della Virtus Bisceglie è pronto alla prima prova in campionato sul campo del Palese. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria esterna contro lo Stornara e dal pareggio senza reti in coppa contro il Bitritto. Gli ospiti invece provengono dal pari raggiunto nel finale a scapito del Borgorosso Molfetta, che ha coinciso con l’esonero di Mister De Tommaso.

Il Don Uva è in cerca di riscatto dopo le ultime due partite terminate con una sconfitta. I biancogialli ospitano il Lucera, reduce da un pesante stop nel match di coppa a San Marco In Lamis. La squadra allenata da Domenico Capurso ha ottenuto i tre punti in una sola occasione alla prima giornata, mentre gli avversari hanno vinto in entrambe le trasferte disputate fin qui.