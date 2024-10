Vincenzo Racanati si è dimesso dalla presidenza del Bisceglie Calcio

Il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha ricevuto a Palazzo di Città il Presidente del Bisceglie Calcio, Vincenzo Racanati, accompagnato dal Presidente Onorario Antonio Mari, dal Vicepresidente Gianni Porcelli e dal Direttore Generale Renato Ferrulli, unitamente a Vito Racanati e Francesco D’Azzeo.



Il Presidente Racanati ha comunicato al Primo Cittadino le sue dimissioni, pur continuando a far parte del nucleo societario e garantendo di sostenere la società nerazzurro stellata, che sarà ora condotta dal Consiglio Direttivo, il quale ha garantito piena solidità e continuità gestionale per superare l’attuale momento sportivo critico e raggiungere i migliori obiettivi possibili.



Il Sindaco Angarano ha ringraziato Racanati per l’impegno e la passione che ha profuso alla guida della società e ha augurato buon lavoro al Consiglio Direttivo, nell’auspicio che il Bisceglie possa competere ai livelli che tutti auspicano. A questo proposito il Sindaco Angarano ha invitato quanti hanno a cuore le sorti dello storico sodalizio nerazzurro stellato a stare accanto alla società per il bene di tutti.



Il Consiglio Direttivo, inoltre, sottolinea che darà piena disponibilità al dialogo con chi ha sempre sostenuto la squadra e il club ed è pronto a discutere, inoltre, con l’imprenditoria Biscegliese interessata eventualmente all’ingresso in Società.