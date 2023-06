Vela: al via il “Trofeo degli Squadroni 2023” con imbarcazioni biscegliesi in gara

Con il tradizionale “Trofeo Barsotti”, tenutosi domenica 18 giugno nelle acque di Santo Spirito su impulso organizzativo del locale Circolo Nautico “Il Maestrale”, ha preso il via l’edizione 2023 del “Trofeo degli Squadroni”.

Sviluppata grazie alla sinergia tra cinque circoli delle province di Bari e della Bat (nello specifico, Circolo della Vela Bisceglie, C.N. Ippocampo di Molfetta, C.V. Molfetta, C.V. Giovinazzo e C.N. Il Maestrale di Santo Spirito) sotto l’egida del Comitato VIII Zona della FederVela presieduto da Alberto La Tegola, la manifestazione si prefigge anche quest’anno di convogliare imbarcazioni ed equipaggi del territorio in una serie di eventi capaci di coniugare la passione per il mare con il sano spirito di condivisione e la giusta dose di agonismo. Come già accaduto nelle precedenti edizioni, il Comitato Organizzatore ha disposto l’assegnazione di due distinti trofei, con criteri che premieranno il circolo e l’armatore con più presenze al termine delle cinque competizioni in calendario. Nel calendario del “Trofeo degli Squadroni” spicca anche la “Scellerata Regata”, prevista per domenica 16 luglio nelle acque di Bisceglie con l’organizzazione del locale Circolo della Vela presieduto da Pierino Di Liddo.

“Trofeo Barsotti”, il racconto. Al via 12 imbarcazioni in rappresentanza di 6 diversi circoli (le inclementi condizioni registratesi fino alla vigilia hanno indotto molti velisti a rinunciare), cimentatisi su un suggestivo percorso a triangolo di 5 miglia con partenza nello specchio acqueo prospiciente il lido Cala d’Oro, transito dalla prima boa disposta in direzione Bari Palese, transito dalla seconda boa collocata al largo di Santo Spirito e arrivo. Affidata al coordinamento di Nino Soriano, presidente del Comitato Organizzatore, la regata ha beneficiato di condizioni meteo-marine favorevoli, con le manovre degli equipaggi accompagnate da un maestrale piuttosto sostenuto e le cui correnti hanno determinato la ripetizione della partenza per due volte.

Le imbarcazioni in lizza, molte delle quali composte da equipaggi giovani e promettenti, sono state suddivise in tre categorie. Nella classe libera categoria B (oltre i 9 metri), il primo posto è andato all’alfiere della sezione biscegliese della Lega Navale, Leonardo Cappelluti, con la sua “Moonshine”, giunta all’arrivo dinanzi a “Sir Lad” di Pasquale Leccese (C.N. Il Maestrale) e a “Giandalù” di Davide Gadaleta (Ippocampo). Nella classe ORC si è registrata l’affermazione dei padroni di casa di “Jebedee” (C.N. Il Maestrale, con il 21enne Remo Soriano al timone), abili a precedere “Morgana” di Paolo Barracano (LNI Bari). Doppietta per il C.N. Il Maestrale nella classe libera categoria A (fino a 9 metri), con il successo di “Lumachia” (timoniere Nicola Macina) davanti alla “collega” di circolo “Aguardiente” dello skipper Michele Zaza, mentre sul terzo gradino del podio si è piazzata “Billellera” con Claudio Totagiancaspro al timone, portacolori del CV Molfetta.

La cerimonia di premiazione del “Trofeo Barsotti” si terrà giovedì 22 giugno al Circolo Nautico “Il Maestrale” con inizio alle 19,00.