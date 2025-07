Valentina Civardi rinnova con la Star Volley Bisceglie

La Star Volley Bisceglie e Valentina Civardi proseguiranno insieme il loro cammino anche nella stagione 2025-2026. La laterale lombarda, classe 1998, vestirà per il terzo anno consecutivo la maglia nerofucsia.

Reduce dalla promozione in B1 nella stagione 2023-2024 e dal brillante terzo posto conquistato da neopromossa con accesso ai playoff per l’A2, Civardi si appresta a vivere una nuova avventura con la voglia di aggiungere altre soddisfazioni personali e di squadra.

«Sono felice di poter dire che anche in questa stagione farò parte della stessa squadra, perché è sempre bello proseguire il percorso sportivo in un ambiente come Bisceglie, nel quale ci si sente a casa» ha dichiarato Civardi. La schiacciatrice si è detta entusiasta di ritrovare molte compagne con cui ha condiviso emozioni speciali e curiosa di accogliere le nuove arrivate.

«Ci sarà tantissimo da lavorare e anche divertirsi per crescere insieme – ha aggiunto – e poi non vedo l’ora di ritrovare il meraviglioso pubblico biscegliese, che ci segue e sostiene sempre con una carica incredibile. Sono sicura: vivremo una stagione ricca di emozioni».