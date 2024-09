Utili indicazioni in casa Star Volley nel doppio incrocio amichevole

Buoni segnali per Star Volley Bisceglie protagonista ieri sul parquet del palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce con Fasano, avversario del prossimo campionato di B1, e Melendugno (compagine di A2).

Le sfide hanno consentito allo staff tecnico biscegliese di acquisire elementi utili in vista delle prossime settimane di lavoro. Riposo precauzionale per Jessica Panucci, non ancora al 100%, mentre nel corso del pomeriggio si sono fermate precauzionalmente sia Ashley Adubea che Benedetta Cometti. Coach Breviglieri ha fatto ricorso ad un ampio turnover traendo comunque delle interessanti indicazioni dall’andamento delle due partite.

Star Volley attesa da altri due test: mercoledì 2 ottobre ad Altamura con una delle squadre meglio allestite per la B2 e venerdì 4 sul rettangolo del Vesuvio Oplonti a Torre Annunziata, ultimo appuntamento prima del debutto in B1 fissato per sabato 12 ottobre al PalaPanunzio di Molfetta, per il match con Castellana Grotte.