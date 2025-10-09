Uno teste utile, quello fatto ieri sul parquet della Pallavolo Cerignola, per lo staff tecnico della Star Volley Bisceglie nel cuore della settimana che si concluderà con il via al campionato di Serie B1.
Le ragazze allenate da Dino Guadalupi hanno sostenuto un ulteriore allenamento congiunto al fine di verificare i passi in avanti compiuti attraverso il lavoro quotidiano. Buoni i riscontri emersi, oltre al risultato positivo (successo per 3-1), frutto di un’intesa sempre più solida all’interno del gruppo. Cresce la fiducia in vista del debutto di sabato 11 ottobre sul rettangolo di Arzano.