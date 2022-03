Unione pareggia a San Marco, Don Uva ferma la capolista, Virtus ko

Due punti in tre gare. E’ questo il bilancio delle portacolori biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 6 marzo.

Secondo pareggio consecutivo per gli azzurri di Rumma che impattano in extremis per 2-2 sul difficile campo del San Marco facendo un altro piccolo passo verso l’obiettivo salvezza. L’Unione Calcio sblocca il risultato al 43′ del primo tempo con Camporeale lesto a deviare in rete la punizione battuta da Stella. Nella ripresa, precisamente alla mezz’ora, i padroni di casa pareggiano i conti con un grandissimo gol di Dimonte raddoppiando cinque minuti più tardi con Bevilacqua. Nel finale, arriva il definitivo 2-2 ad opera di Di Pierro artefice di un colpo di testa su cross di Andriano. Gli azzurri si portano a quota 31 punti in classifica. Bufi e soci scenderanno in campo giovedì 10 marzo nel recupero della diciannovesima giornata contro il Team Orta Nova e, domenica 13 marzo, ospiterà al “Di Liddo”, salvo modifiche, la capolista Barletta 1922 che ha strapazzato per 5-1 l’Atletico Vieste.

La copertina di giornata va al Don Uva abile ad impattare per 1-1 contro la capolista Polimnia Calcio sul sintetico del “Di Liddo”. Ospiti in vantaggio al 29′ con Ievolella il quale intercetta un cross da sinistra e anticipa con una zampata il portiere Troilo. Nella ripresa, dopo due giri di lancette, il palo nega la gioia del gol ad Addario e sessanta secondi più tardi il Don Uva rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Favuzzi. Nonostante la situazione avversa, i biancogialli pareggiano i conti al 5′ con Uva il quale si inventa un tiro da fuori area che termina sotto il sette. La capolista prova a portare a casa l’intera posta in palio ma i tentativi di Roncone al 27′ e Vischi un minuto dopo, non sortiscono gli effetti sperati. I biscegliesi si portano a quota 23 punti e domenica prossima si recheranno nella tana dell’Atletico Acquaviva sconfitto per 3-0 dall’Arboris Belli.

Cade ancora la Virtus Bisceglie battuta in casa per 2-1 dalla Virtus Molfetta nell’anticipo della diciannovesima giornata. Ospiti in vantaggio al 33′ con un calcio di rigore siglato da La Forgia. In apertura di ripresa, la Virtus pareggia i conti grazie al tap-in di Binetti su assist di Di Franco. Passano dieci minuti e i biancorossi si riportano avanti con Guadagno lesto a depositare in rete una corta respinta di Cataldo sulla punizione battuta da Antonelli. I biancazzurri rimangono a quota 25 punti e, nel prossimo turno, renderanno visita al Città di Trani, quarta forza del girone, che ha battuto per 2-1 l’ex capolista Virtus Palese.

Foto: Marcello Papagni