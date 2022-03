Unione ospita San Severo, Don Uva ad Alberobello, anticipo al mattino per la Virtus

L’ultima domenica del mese di marzo mette in palio punti pesanti per le compagini biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 27.

Gli azzurri, ormai certi della permanenza in Eccellenza, ospiteranno al “Di Liddo” il San Severo nel ventiquattresimo turno del massimo torneo regionale girone A. L’obiettivo della compagine allenata da Luca Rumma è quello di mantenere la quinta posizione in classifica e mira ad ottenere la dodicesima affermazione in campionato. Non sarà semplice in quanto affronterà una squadra reduce da due ko di fila rispettivamente contro Real Siti e Vieste. Le due contendenti hanno un distacco di 3 lunghezze (37 Unione contro i 34 del San Severo). Azzurri che detengono il terzo miglior attacco del girone con 45 reti (uno in meno del Corato). Ospiti invece, la sesta miglior difesa con 35 gol al passivo. Nel match d’andata le due compagini si divisero la posta in palio (1-1 il finale). Dirigerà l’incontro Mario Cantoro di Brindisi coadiuvato da Francesco Minerva di Lecce e Filippo Panebarca di Foggia. Fischio d’inizio alle ore 16.00.

Alla stessa ora, al “Ruggiero Scianni” di Alberobello, toccherà al Don Uva che se la vedrà con l’Arboris Belli nella ventiquattresima giornata del campionato di Promozione girone A. Biancogialli rinvigoriti dall’affermazione di misura sulla Virtus San Ferdinando e vanno a caccia di punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza quando mancano tre giornate dal termine della regular season. Di fronte un Arboris Belli vice capolista e reduce dalla vittoria di misura per 2-1 sulla Rinascita Rutiglianese. I gialloverdi hanno il miglior attacco con 54 gol di cui 20 portano la firma di Mastronardi a segno nel match d’andata vinta dall’Arboris Belli per 2-1. La contesa sarà diretta da Marco Saverio Racanelli di Bari affiancato da Matteo Marcello Minerba di Lecce e Ivan Lanubile di Taranto.

Anticipo mattutino per la Virtus Bisceglie di scena al “Coppi” di Ruvo per affrontare la Ruvese nel match valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone A. I ragazzi di Piccarreta vogliono interrompere la striscia negativa di risultati che dura da quattro gare. L’occasione è propizia in quanto avranno a che fare con la terzultima della classe che naviga in piena zona playout.