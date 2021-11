Unione impatta a San Severo, Don Uva ko di misura. La Virtus torna a vincere

Quattro punti in tre gare. È questo il resoconto delle sfide disputate da Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie, scese in campo nel pomeriggio di domenica 21 novembre.

Primo pareggio in campionato per gli azzurri di Rumma che, al “Ricciardelli” di San Severo, impattano per 1-1 contro la compagine locale nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese. Entrambi le reti arrivano nella prima frazione di gioco e portano la firma di Andriano per gli azzurri e Feltre a favore dei padroni di casa. In virtù del pareggio odierno, i biscegliesi si portano a quota 19 punti in classifica consolidando la quinta posizione. Domenica prossima, 28 novembre, al “Di Liddo” arriverà il Real Siti.

Ko interno per il Don Uva, sconfitto per 2-1 dall‘Arboris Belli. La gara era iniziata nel migliore dei modi per i ragazzi di Capurso, passati in vantaggio al 9′ della ripresa con Uva. Gli ospiti pareggiano i conti con Mastronardi e successivamente ribaltano la partita con Salvi. A seguito della sconfitta, i biancogialli rimangono a quota 14 punti in classifica. Nel prossimo turno, il Don Uva si recherà nella tana del Lucera.

La copertina di giornata va alla Virtus Bisceglie, che torna a conquistare l’intera posta in palio dopo 8 turni superando per 2-1 la Ruvese nell’anticipo della nona giornata del campionato di Prima Categoria girone A. I locali sbloccano il risultato al 36′ con Binetti. Gli ospiti azzerano lo svantaggio al 58′ con Pellegrini su calcio di rigore, ma solo fino al 67′, quando Trawally sigla il definitivo 2-1, nuovamente su rigore. I ragazzi di Piccarreta si portano a quota 9 punti in classifica e domenica prossima ospiteranno al “Di Liddo” la capolista Virtus Palese.

