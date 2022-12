Domenica c’è Unione Calcio-Bisceglie, torna il derby in città

Sono passati ben 73 dall’ultima stracittadina che ha visto coinvolte le maggiori squadre biscegliesi in campionato. Domenica 4 Dicembre infatti, Unione Calcio e Bisceglie si troveranno l’uno di fronte all’altro nella dodicesima giornata d’andata del massimo torneo regionale girone A.

Un match tutto da vivere considerando che le due squadre hanno due umori opposti. I nerazzurri di Cinque per continuare a tallonare la capolista Manfredonia (impegnata in casa del Real Siti). L’Unione Calcio invece, per risalire posizioni in graduatoria con il quarto posto distante 4 lunghezze. Si affrontano il secondo miglior attacco contro la difesa meno perforata. Gli azzurri infatti, hanno segnato 26 gol mentre, i nerazzurri hanno subito solo 1 marcatura (Ventura del Borgorosso) ed hanno ottenuto ben 10 clean sheet in undici gare sin qui disputate.

Tanti gli ex di turno quasi tutti dell’Unione Calcio: mister Rumma, il vice Di Giorgio, il preparatore atletico Quercia, il Direttore Sportivo Storelli (che è stato Presidente e giocatore), i fratelli Enzo e Leonardo Pedone, i giocatori Bufi e Goffredo. Nel Bisceglie invece, militano Di Pierro e Losapio cresciuti nel settore giovanile azzurro.

Foto: Emmanuele Mastrodonato