Eccellenza: Bisceglie e Unione Calcio a caccia dei primi tre punti in campionato

Unione e Bisceglie a caccia dei primi tre punti in campionato, con le due formazioni biscegliesi che affronteranno rispettivamente contro il Brilla Campi, col match in programma al Di Liddo alle 15:30, e contro il Novoli in trasferta allo stesso orario; quando i ragazzi dei mister Monopoli e Scaringella cercheranno di portarsi a casa l’intera posta in palio.

Gli azzurri non hanno sfigurato nei primi due impegni di campionato, contro Barletta e lo stesso Bisceglie, ma il bottino raccolto è stato di appena un punto. I padroni di casa però vengono da una vittoria casalinga convincente in coppa con il Molfetta per 4-2, che è di buon auspicio per il match di domani; mentre gli ospiti arrivano però da una vittoria in Coppa, per 0-1 sul campo del Manduria, e in campionato, dopo un esordio negativo con la sconfitta per 4-0 a Gallipoli, hanno vinto nell’ultimo turno in casa per 4-2 contro il Ginosa.

I nerazzurri invece devono ancora trovare la prima vittoria stagionale, dopo le sconfitte per 4-2 a Manduria, nell’esordio di campionato, e il k.o. per 2-1 a domicilio del Barletta in Coppa; che ha fatto seguito al sopracitato pareggio nel derby. I padroni di casa, invece, sono ai vertici della classifica, in seguito al colpo esterno in casa dell’Atletico Racale dell’ultimo turno, per 0-1, e il pareggio casalingo 0-0 dell’esordio in campionato, in casa contro il Galatina Calcio. (Foto: Marcello Papagni)