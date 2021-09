Unione Calcio, Rumma: “Sappiamo quello che vogliamo fare per cominciare nel miglior modo”

Una settimana dopo il pareggio interno contro il Barletta nel match d’andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, arriva il debutto in campionato per l’Unione Calcio Bisceglie che, domenica 12 settembre, con fischio d’inizio ore 15.30, ospiterà al “Di Liddo” il Città di Mola nel turno inaugurale del campionato di Eccellenza Pugliese.

“Mi aspetto un’altra battaglia- esordisce mister Luca Rumma-. In Eccellenza non ci sono squadre materasso ed impreparate. Troveremo una squadra esperta che punterà a fare un campionato di vertice ma noi sappiamo quello che vogliamo fare per incominciare nel miglior modo possibile”.

Il tecnico azzurro si sofferma sulla preparazione precampionato: “I ragazzi hanno risposto in maniera eccellente nel corso della preparazione precampionato. Hanno lavorato con attenzione ed entusiasmo a tutto quello è stato loro proposto. Andremo ad esaltare i nostri di forza ed ogni settimana, in base al campo e alla squadra avversaria, punteremo a migliorare ciò che possiamo offrire”.

“Le aspettative della squadra sono di far bene- afferma capitan Vincenzo Bufi -. “Tutti sappiamo il nostro valore e cercheremo di mostrarlo a partire da domenica. Si sta formando un grande gruppo. Sono ormai anni che la società ha deciso di puntare su una ossatura fissa aggiungendo qualche giocatore di assoluto valore ed esperienza. Alla fine però, è sempre il campo a dare risposte. Ogni campionato è una incognita, noi sappiamo bene il nostro valore, cercheremo di essere una sorpresa più per gli altri che per noi”.

Mister Rumma potrà contare su tutta la rosa eccezion fatta per Zingrillo. Tra gli ospiti invece, mister Castelletti potrà contare sull’esperienza di giocatori del calibro di Rana, Camporeale, Diagnè, Bonasia e Falconieri.

La gara sarà diretta da Fabrizio Consales di Foggia il quale sarà coadiuvato da Giacomo Scorrano di Lecce e Stefano Sibilio di Brindisi.