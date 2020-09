Unione Calcio, vittoria in Coppa a Trani e qualificazione al secondo turno

Obiettivo qualificazione centrato per l’Unione Calcio, che al “Comunale” di Trani si impone per 2-0 sulla Vigor, conquistando l’accesso al secondo turno della competizione tricolore.

Mister Rumma conferma l’undici iniziale sceso in campo nella gara d’andata; in panchina la novità Balzano.

Gli azzurri partono con piglio aggressivo e arrivano al tiro nei primissimi secondi del match con Raiola, che centra l’esterno della rete. I ragazzi di Rumma aumentano ancora il ritmo ed al 4’ sbloccano il punteggio con Amoroso, abile ad anticipare la retroguardia di casa e ad incornare su corner di Cicerello.

Passano 5’ e i biscegliesi hanno l’occasione di raddoppiare il vantaggio con Zinetti, protagonista di una progressione sulla destra, l’azzurro in volata cerca il secondo palo ma Ndiaye ci mette i guantoni. La Vigor Trani esce alla distanza e la gara si fa più equilibrata e combattuta, senza però grosse occasioni.

Nella ripresa, tra i tranesi, Lieggi subentra a Sisto e lo stesso neoentrato al 3’, da corner, disegna una traiettoria insidiosa, sfera che non viene intercettata dai compagni di squadra.

Il pallino del gioco passa al Trani, più presente nel match. Mister Rumma prova a scuotere i suoi con un doppio cambio: entrano Compierchio per Amoroso e Papagni per Cicerello.

Passano 8’ e Raiola s’invola sulla fascia destra, servito da Compierchio, liberando il diagonale che incoccia il secondo palo interno prima di terminare in rete per il 2-0 biscegliese che mette in discesa il discorso qualificazione. Alla mezz’ora mister Rumma opta per l’esordio di Balzano, chiamato a rilevare Zinetti.

Il doppio vantaggio in trasferta mette in sicurezza l’Unione Calcio, che nel finale si limita ad amministrare. Il triplice fischio certifica la qualificazione al secondo turno per Bufi e compagni, che torneranno in campo domenica 4 ottobre per la prima di campionato, calendario che sarà reso noto nella giornata di domani, lunedì 28 settembre.

VIGOR TRANI – UNIONE CALCIO BISCEGLIE: 0-2 (0-1 pt)

VIGOR TRANI: Ndiaye, Scardicchio, Ricco (29’ st Degiglio), Taal, D’Addabbo (23’ st Samb), Bartoli, Liberio, Dentico (40’ st Antonicelli), Musa, Sisto (1’ st Lieggi), Mazzilli. A disp: Angarano, Colella, Ciciriello, Somma, Lopraino. All: Sisto.

UNIONE CALCIO: Di Bari, D’Alba, Preziosa, Andriano (40’ st Sannicandro), Bufi, Digiorgio, Zinetti (30’ st Balzano), Zingrillo, Amoroso (20’ st Compierchio), Raiola (40’ st Binetti), Cicerello (20’ st Papagni). A disp: Lullo, Palumbo, Sgarra, Petrignani. All: Rumma.

MARCATORI: 4’ pt Amoroso (U), 28’ st Raiola (U).

ARBITRO: De Pinto (Bari); ASSISTENTI: Gorgoglione (Barletta), Prigigallo (Bari).

AMMONITI: Di Bari (U), Mazzilli (V), Amoroso (U), Bartoli (V), Taal (V).