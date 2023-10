Unione Calcio vittoria e vetta della classifica, Bisceglie a valanga sul Molfetta / CLASSIFICA

Arrivano notizie più che positive per le formazioni cittadine dall’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, infatti, conquistano entrambe i tre punti e approfittano del mezzo passo falso della capolista Molfetta fermata sul pari dal Foggia Incedit.

Riescono a dare continuità al successo sul Polimnia di settimana scorsa i nerazzurri di mister Di Meo che superano agevolmente in trasferta la Molfetta Sportiva con il punteggio di 0-5. Ritmi molto blandi in avvio con gli ospiti a fare la partita ma incapaci di costruire grossi grattacapi al portiere di casa Perrini fino al 28’ quando Bonicelli, al termine di una manovra molto elaborata degli stellati, riesce a sbloccare la gara sfruttando il bell’assist di Petitti. Il vantaggio non cambia il copione della partita con la Molfetta Sportiva sempre molto compatta in fase di contenimento, attenta a non concedere spazi ma incapace di presentarsi dalle parti di Zinfollino, sostanzialmente inoperoso per tutti i novanta minuti ad eccezione di un facile intervento a terra al 40’. Prima del riposo, al 44’, Pignataro si costruisce una buona chance per lo 0-2 ma la conclusione è debole e facilita l’intervento dell’estremo di casa.

Nella ripresa il piano partita dei molfettesi naufraga, i biscegliesi alzano i giri del motore e arrivano con maggiore facilità alla conclusione trovando il raddoppio già al 51’ ancora con Bonicelli, rapidissimo a ribadire in rete di testa dopo la respinta del portiere di casa. Lo 0-2 spegne qualsiasi velleità dei padroni di casa che vanno in difficoltà e rischiano di capitolare nuovamente già tre giri di lancette più tardi quando Kone si mette in proprio costringendo Perrini alla parata a terra. Poco male per i biscegliesi poiché al 59’ Pignataro chiude virtualmente l’incontro siglando lo 0-3. La restante mezz’ora infatti non offre grossi spunti ad eccezione dei due gol con i quali il Bisceglie arrotonda il risultato prima con Bonicelli, che al 76’ mette a segno la tripletta personale, e ad otto minuti dal novantesimo con Pignataro che fa doppietta e sale a nove nella classifica marcatori del campionato. Grazie al successo odierno, il terzo consecutivo, i nerazzurri salgono a quota 16 punti in graduatoria e complice il risultato del Molfetta accorciano a quattro lunghezze il distacco dalla vetta della classifica. Nel prossimo turno, domenica 5 novembre, il Bisceglie riceverà al “Ventura” il Foggia Incedit.

Ennesimo successo di uno straordinario inizio di stagione per l’Unione Calcio Bisceglie che al “Di Liddo”, al termine di un match sofferto, supera di misura anche la Nuova Spinazzola e si prende la testa del torneo in coabitazione con il Molfetta. Decide una sfida molto combattuta, divertente e ben giocata dalle due squadre, la rete messa a segno da Amoroso al 17’. Mister Monopoli conferma il consueto 4-4-2 ma a partire meglio sono gli ospiti che al 4’ costruiscono una buona occasione con Bonanno, la sua conclusione tuttavia non trova lo specchio della porta da buona posizione. Lo Spinazzola gioca con grande intensità nel primo quarto d’ora creando non poche difficoltà all’Unione che, però, ha il merito di sbloccare la contesa alla prima opportunità utile dimostrandosi squadra molto cinica e scaltra. Al 17’ gli azzurri conquistano un calcio di punizione sull’out di destra, la palla viene battuta rapidamente in direzione di Bufi, il quale effettua un cross che trova Talin, la conclusione dell’argentino si stampa sulla traversa ma il più lesto ad avventarsi sulla ribattuta è Amoroso che ribadisce in rete portando avanti i suoi. Lo svantaggio si ripercuote sul morale degli ospiti che, poco dopo, rischiano di capitolare nuovamente quando Andrisani sbaglia in fase di disimpegno favorendo Mbaye, fermato sul più bello da Dinielli. Nella fase centrale del primo tempo è l’Unione a farsi preferire con una gestione delle operazioni molto brillante, tuttavia, al 32’ lo Spinazzola si riaffaccia dalle parti di Lullo e si rende pericolosissimo con Suriano che colpisce a colpo sicuro di sinistro ma centra il palo. L’occasione costruita scuote gli ospiti che tornano a giocare come ad inizio partita e prima del riposo spingono alla ricerca del pareggio. Il protagonista indiscusso dell’ultimo segmento di primo tempo per lo Spinazzola è l’attaccante argentino Zaldua che al 37’ costringe Lullo ad una parata strepitosa e, due giri di lancette dopo, colpisce il legno con una conclusione sulla quale non avrebbe potuto nulla il portiere di casa. Si va dunque al riposo sul punteggio di 1-0 con gli ospiti che possono recriminare per i due pali colpiti.

La ripresa non regala le stesse emozioni dei primi quarantacinque minuti e la partita risulta decisamente più spezzettata con diverse interruzioni per falli e sostituzioni che incidono sul ritmo partita. Lo Spinazzola ha più difficoltà nel trovare spazi utili a costruire occasioni per il pari mentre l’Unione gestisce bene la partita e non rinuncia a farsi vedere in avanti. Al 65’ Talin su punizione chiama in causa Liso che risponde presente mentre gli ospiti ci provano con un calcio piazzato di Sisalli dieci minuti più tardi ma la sfera termina fuori. Nel finale, nel terzo degli undici lunghissimi minuti di recupero concessi dal direttore di gara, Amoroso ha l’opportunità di chiudere i giochi ma a tu per tu con Liso non mantiene la freddezza necessaria per siglare il 2-0. Poco male per i biscegliesi perché nel tempo rimanente non accade più nulla e il triplice fischio sancisce vittoria e vetta della classifica per i ragazzi di mister Monopoli che salgono a quota 20 e agganciano il Molfetta. Nel prossimo turno, in programma domenica 5 novembre, gli azzurri saranno ospiti del Real Siti.

