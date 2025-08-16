L’Unione Calcio continua a raccogliere segnali positivi nella preparazione estiva, imponendosi 2-1 sul Don Uva in un’amichevole disputata ieri allo campo Di Liddo. Una prova incoraggiante per mister Rumma, a poco più di due settimane dall’inizio del campionato di Eccellenza.
La partita si accende al 15’, quando gli azzurri sbloccano il risultato con Morra, lesto a ribadire in rete una respinta del portiere avversario sul tiro di Ramos, autore di una brillante giocata personale. Pochi minuti dopo la squadra di casa sfiora il raddoppio prima con lo stesso Morra, ben inserito su un cross dalla sinistra, e poi con Talin, che colpisce la traversa su calcio piazzato. Al 21’ arriva però il pareggio del Don Uva, grazie a un rigore. La prima frazione si chiude senza ulteriori emozioni rilevanti.
Nella ripresa entrambi gli allenatori optano per numerosi cambi, mantenendo alta l’attenzione sugli schemi in vista delle sfide ufficiali. Il ritmo cala, ma al 72’ l’Unione Calcio trova il nuovo vantaggio: Zinetti trasforma con freddezza un calcio di rigore.
Il finale di gara non regala altre occasioni degne di nota, ma gli azzurri possono comunque archiviare un successo importante sul piano del morale e della crescita, utile per affinare la condizione in vista del debutto in campionato ormai alle porte. (Foto: Marcello Papagni)