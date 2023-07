Unione Calcio: tris di conferme alla corte di mister Monopoli

Si completa ogni giorno di più il roster del team azzurro in vista dell’inizio del precampionato dell’Unione Calcio Bisceglie. Arriva una doppia conferma per l’attacco azzurro: Di Palma e Dell’Olio.

Per Riccardo Di Palma, attaccante classe 2002 andriese, cresciuto nel nostro settore giovanile prima dell’approdo alla Fidelis Andria, si tratterà della seconda stagione consecutiva in maglia azzurra dopo l’esperienza triennale con l’Ugento. Nello scorso campionato 20 presenze e 8 reti segnate e tanta volontà di consacrarsi tra i big della categoria.

Al suo fianco, tra gli attaccanti azzurri di questa stagione, ci sarà il giovanissimo Francesco Dell’Olio. Il classe 2005 biscegliese ha debuttato tra i “grandi” nel finale della passata stagione ritagliandosi ben 4 presenze (di cui una dal primo minuto) e segnando 2 reti.

Completa il tris delle conferme il duttile centrocampista Luca De Marco (‘03). Per il capitano della Juniores Unione (guidata proprio da mister Monopoli) delle ultime due stagioni sarà la grande occasione per ritagliarsi spazio in prima squadra dopo le 7 presenze registrate nelle precedenti 2 stagioni.

La società del patron Enzo Pedone continua l’opera di costruzione della rosa in vista dell’imminente avvio delle attività precampionato.