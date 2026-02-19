Unione Calcio: spareggio per il quarto posto a Canosa nel turno infrasettimanale d’Eccellenza

Penultimo turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza pugliese: l’Unione Calcio va alla volta del “San Sabino” di Canosa di Puglia a caccia di un risultato importante, in quello che si preannuncia un vero e proprio spareggio per la quarta piazza in campionato e che andrà in scena a partire dalle 16:00 di oggi.

È un periodo altalenante quello che stanno vivendo gli azzurri che, complice anche un calendario esigente e complesso, non riescono a trovare quella continuità di risultati che servirebbe per staccare definitivamente il gruppo delle inseguitrici e provare a insidiare le rivali meglio piazzate. Nonostante ciò, la prestazione non è mai mancata ai ragazzi di mister Rumma che, anche nel match perso contro il Bisceglie, hanno giocato con carattere e personalità, dimostrando di poter dare filo da torcere a qualunque avversario. Ne sa qualcosa proprio il Canosa, sconfitto nella gara di andata con un 2-1 in cui, difatti, l’Unione ha cominciato a dimostrare a tutte le rivali di cosa fosse capace.

I padroni di casa, dal canto loro, arrivano a questo delicato impegno in una condizione di forma precaria: al netto del rocambolesco 0-9 sul campo della Virtus Mola, maturato a causa dei noti problemi dei biancocelesti, nelle precedenti tre partite sono arrivati soltanto due punti per i rossoblù, che hanno anche perso 1-2 il match casalingo contro il Brindisi, cruciale per le speranze play-off degli uomini di De Candia. Gli azzurri dovranno quindi aspettarsi una partita tesa, con una posta in palio altissima e margini d’errore ridotti al minimo, che con ogni probabilità dirà molto sul finale di stagione di entrambe le formazioni.

Arbitro del match il sig. Savino Dicorato, della sezione di Barletta, coadiuvato dai sigg. Angelo Conversa e Vito Innamorato, entrmabi della sezione di Bari.

FOTO DI SERGIO PORCELLI