Unione Calcio rispetta il pronostico, Don Uva vince di misura, sconfitta per la Virtus

Due vittorie in tre gare. E’ complessivamente soddisfacente il bilancio delle tre squadre biscegliesi scese in campo nella giornata di domenica 20 marzo.

Gli azzurri di Rumma rispettano il pronostico e battono per 4-1 il fanalino di coda Vigor Trani. Unione Calcio in vantaggio al 12′ con Di Pierro. Undici minuti più tardi arriva il pareggio tranese con Caselli. Nella ripresa prima Camporeale, poi Zinetti ed infine Binetti permettono al sodalizio del presidente Pedone di portare a casa l’intera posta in palio per l’undicesima volta in campionato. L’Unione Calcio si porta a quota 37 punti in classifica che significa quinta posizione. Nel prossimo turno, in programma domenica 27 marzo al “Di Liddo” arriva il San Severo sconfitto in casa per 3-1 dall’Atletico Vieste.

Vittoria di corto muso per il Don Uva che supera per 1-0 al “Di Liddo” la Virtus San Ferdinando. Decisiva la rete di Lops al 18′ del primo tempo abile ad approfittare di un errato disimpegno del portiere Camerino e con una parabola da oltre 35 metri insacca la sfera in rete. Nel finale di primo tempo Troilo nega il pareggio a Quacquarelli mentre, nella ripresa Evangelista indugia troppo davanti all’estremo difensore ospite facendosi respingere la conclusione a rete dal difensore della Virtus San Ferdinando infine, al 45′ il portiere Piazzolla si oppone al tentativo di Preziosa. Don Uva che si porta a quota 26 lunghezze facendo un bel balzo verso la salvezza. Domenica prossima i ragazzi di mister Capurso si recheranno nella tana dell’Arboris Belli seconda forza del torneo.

Cade invece la Virtus Bisceglie nell’anticipo contro lo Stornarella disputatosi sul sintetico cittadino. I foggiani infatti, si impongono per 2-0 grazie ai sigilli di Cfarku al minuto numero 8 e Patruno al 79′. Per i biancazzurri si tratta della quarta sconfitta consecutiva e restano a quota 25 punti in classifica. Nel prossimo turno, trasferta in casa della Ruvese battuta per 11-0 dalla Virtus Palese.

Foto: Marcello Papagni