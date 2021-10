Unione Calcio per la prima vittoria interna, Don Uva e Virtus impegnate fuori casa

Di Benedetto Trinitapoli, Bitritto Norba e Trinitapoli. Sono queste le avversarie rispettivamente di Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 3 ottobre per affrontare la quarta giornata del campionato di Eccellenza e Promozione nonchè la seconda di Prima Categoria.

Gli azzurri di Rumma, reduci da due vittorie in trasferta contro Canosa e Vieste, mettono nel mirino la prima affermazione casalinga stagionale che permetterebbe loro di stare a ridosso delle capoliste Barletta e Corato. Di fronte un Di Benedetto Trinitapoli che proviene dal 2-2 interno contro il Real Siti e punta alla seconda vittoria di fila fuori casa dopo quella ottenuta sulla Vigor Trani. La squadra allenata da Scaringella ha sfiorato la serie D nell’ultima stagione, venendo sconfitta in finale per 5-0 dal Virtus Matino. Il Trinitapoli detiene il secondo miglior attacco con 8 reti siglate di cui 3 portano la firma del centrocampista Miguel Alba. La gara sarà diretta da Raimondo di Taranto il quale sarà coadiuvato da Garofalo e Tangaro di Molfetta. Fischio d’inizio ore 15.30.

Mezz’ora prima, allo “Scirea” di Bitritto, sarà la volta del Don Uva per il bigmatch del quarto turno d’andata del campionato di Promozione girone A. Una sfida d’alta quota tra due squadre che hanno iniziato molto bene questo primo segmento della competizione regionale. Baresi e biancogialli infatti, occupano la seconda posizione in classifica con 7 punti a due lunghezze dalla capolista Nuova Spinazzola. Una gara che si prospetta aperta ad ogni risultato e che sarà diretta da Leopizzi di Taranto. Assistenti Tara di Brindisi e Carluccio di Casarano.

Alle 15.30 scenderà in campo anche la Virtus Bisceglie vogliosa di riscatto dopo il ko per 2-0 maturato in coppa contro il Città di Trani ma, al contempo, punta a dare continuità alla vittoria interna ottenuta nell’ultimo turno. Avversario sarà il Trinitapoli che ha subito la penalizzazione di un punto a causa della mancata presentazione in occasione della partita contro la Virtus Palese. Arbitro dell’incontro sarà Sparapano di Molfetta.

Foto: Marcello Papagni