Unione Calcio, pari interno con l’Orta Nova

Si chiude con un pareggio per 1-1 al “Di Liddo” con l’Orta Nova la stagione agonistica 2022-2023 dell’Unione Calcio Bisceglie scesa in campo nel pomeriggio di sabato 15 Aprile nel ventiseiesimo ed ultimo incontro del campionato di Eccellenza Pugliese.

Mister Rumma, alla centesima panchina azzurra, si affida ad Ancona tra i pali, Lullo, Monopoli e Bufi in difesa, a centrocampo Cascione, Stancarone, Binetti, Mazzilli ed Andriano, coppia d’attacco Amoroso- Dell’Olio.

Partono bene gli azzurri ed al 10′ la traversa nega la gioia del gol a Bufi artefice di un colpo di testa sul corner battuto da Stancarone. Gli sforzi biscegliesi vengono premiati al 14′ quando Dell’Olio concretizza l’assist di Stancarone siglando la seconda rete in campionato. A questo punto, l’Orta Nova alza il baricentro ed al 20′ ci vuole una provvidenziale uscita bassa di Ancona per evitare la rete di Nannola. Passano quattro giri di lancette e gli ospiti pareggiano; palla persa da Cascione, cross da metà campo di Jarju per la testa di Nannola che insacca in rete. La squadra foggiana, galvanizzata dal pareggio, prova a ribaltare la situazione ed al 34′ l’estremo biscegliese si rifugia in corner sul colpo di testa da parte di Curci. Al 38′ Stancarone si mette in proprio e, dopo aver saltato due uomini, tenta la conclusione che lambisce il palo della porta difesa da De Troia.

Nella ripresa, mister Rumma inserisce Zinetti, Di Palma e Ferrante per Stancarone, Dell’Olio e Cascione. La prima azione degna di nota arriva al 56′ quando il tiro ad opera di Di Palma, ben imbeccato da Mazzilli, non centra i tre legni. Centoventi secondi più tardi, la punizione di Amoroso non sortisce gli effetti sperati. Al 67′ l’Unione Calcio reclama un calcio di rigore per un atterramento in area subito da Amoroso. Il direttore di gara, De Benedictis di Bari, è di diverso avviso e fa proseguire il gioco. Successivamente, la partita cala di intensità e si assistono ad una girandola di cambi. In pieno recupero, Amoroso prova a far saltare il banco ma non riesce a finalizzare il cross di Zinetti.

Termina con un pareggio il campionato e la stagione dell’Unione Calcio Bisceglie che chiude a quota 33 punti frutto di 9 vittorie, 6 pareggi ed 11 sconfitte. Gli azzurri hanno siglato 61 reti (secondo miglior attacco del girone) e subito 49 gol.

UNIONE CALCIO – ORTA NOVA 1-1 (1-1)

UNIONE CALCIO: Ancona, Cascione (53’Ferrante), Lullo, Andriano (70′ Morra), Monopoli, Bufi, Stancarone, (49’Zinetti), Binetti, Amoroso, Mazzilli (85′ De Marco), Dell’Olio (53′ De Palma). A disp: Linzalata, Di Pierro, Liso, Saani. All: Rumma

ORTA NOVA: De Troia, F.Cormio (57′ Pompa), Lamacchia, Daleno, Jarju, V. Valentino (91′ Di Cesare), Di Dedda, Curci (70’Camporeale), Lanzone, Nannola, P. Valentino (91′ Venturino). A disp: Dadduzio, , Cannone, Capossele, D. Cormio. All: Di Flumeri

MARCATORI: 14′ Dell’Olio (U), 24′ Nannola (O)

AMMONITI: Jarju (O), Zinetti (U), Camporeale (O), Binetti (U)

ARBITRO: De Benedictis (Bari). ASSISTENTI: Misceo (Bari), Barilè (Brindisi)

Foto: Marcello Papagni