Unione Calcio ospita la capolista, Don Uva ad Acquaviva, derby per la Virtus Bisceglie

La seconda domenica del mese di marzo prevede tre gare tutte da vivere per le rappresentanti biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie.

Gli azzurri di Rumma, rinvigorito dal primo successo nel nuovo anno, ottenuto nel recupero contro il Team Orta Nova, tentano lo sgambetto alla capolista Barletta 1922 nel ventiduesimo turno del campionato di Eccellenza girone A. in programma al “Di Liddo” Una gara dall’elevato coefficiente di difficoltà per gli azzurri in quanto affrontano una autentica corazzata reduce dalla vittoria nel primo turno del triangolare di Coppa Italia per 1-0 contro il San Marzano Calcio. In campionato, la squadra di Farina, ha sette punti di vantaggio sul Corato e punta a chiudere la regular season in prima posizione quando mancano 5 giornate al termine delle ostilità. I biscegliesi invece, a centrare l’obiettivo salvezza avendo un vantaggio di 13 lunghezze sulla quintultima in classifica. I biancorossi detengono il miglior attacco del girone e la difesa meno perforata avendo siglato 66 gol e subiti solamente 13 (così come il Corato). In 21 gare hanno ottenuto 19 vittorie, 1 pareggio con il Manfredonia ed 1 ko per mano del Città di Mola. Nell’ultimo turno ha superato per 5-1 l’Atletico Vieste. Top scorer del Barletta è Pignataro con 17 reti seguito dall’ex di turno Manzari a quota 15 (di cui 12 fatti con la maglia azzurra). Nel match d’andata la capolista si impose per 5-1. Si tratta del quarto incontro tra le due compagini. Il bilancio vede due vittorie barlettane ed un pareggio (gara d’andata della Coppa Puglia). La contesa, che inizierà alle ore 15.00, sarà diretta da Giorgio Caldararo di Lecce coadiuvato da Massimiliano Miccoli di Bari e Danilo Amatore di Taranto.

Trasferta ad Acquaviva per il Don Uva che renderà visita all’Atletico Acquaviva nella nona giornata di ritorno del torneo di Promozione. Dopo l’ottimo risultato ottenuto contro la capolista Polimnia, i biancogialli vogliono dare continuità e vanno a caccia di punti approfittando degli scontri delle dirette concorrenti per aumentare il vantaggio sulla zona calda della graduatoria. I locali invece, puntano a riscattare la battuta d’arresto ottenuta sette giorni fa per mano dell’Arboris Belli. Mattia Pisanello di Lecce dirigerà la contesa, in programma al “Giammaria” di Acquaviva delle Fonti alle ore 15.00, e sarà affiancato da Giuseppe Garofalo e Nicolò Gugliotta di Bari.

Anticipo al mattino per la Virtus Bisceglie di scena al “Comunale” di Trani per affrontare la Città di Trani 2019 nel ventesimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A. Il fischio d’inizio sarà alle 10.30 e sarà una sfida da tripla considerando la voglia dei biscegliesi di interrompere la striscia negativa di risultati e quella della compagine di casa di inanellare il sesto risultato utile di fila. Gara affidata a Simone Giovanni Fiorino di Bari.