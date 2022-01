Unione Calcio non va oltre il pari, cade il Don Uva; sorriso Virtus

La ripresa dei campionati regionali ha portato una vittoria, un pareggio ed una sconfitta alle portacolori biscegliesi, impegnate nelle prime apparizioni del 2022.

Al “Di Liddo” l’Unione Calcio non trova il guizzo per superare il Vieste nel turno valevole per la sedicesima giornata del campionato di Eccellenza. Gli azzurri vengono infatti bloccati sullo 0-0 dalla compagine garganica, in una gara assai pimpante, nonostante l’assenza di reti.

Nella prima frazione i ragazzi di mister Rumma non riescono a concretizzare la supremazia di campo e gioco, nella ripresa la gara si fa più bloccata e di possesso, ma sono i biscegliesi a creare la più ghiotta occasione per sbloccare la contesa all’86’ con Zinetti, che però non inquadra lo specchio della porta.

Il pareggio casalingo consente comunque all’Unione Calcio di mantenere il terzo piazzamento a quota 29 punti. Domenica prossima per Bufi e compagni è in programma la trasferta sul campo del Di Benedetto Trinitapoli.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A

Va male, invece, al Don Uva nel torneo di Promozione, con i biancogialli sconfitti per 3-0 in casa della vicecapolista Foggia Incedit nel sedicesimo turno.

I padroni di casa sbloccano al 24′ della prima frazione con Mascia, vanificando un buon avvio dei biscegliesi; al 33′ Garbetta sigla il provvisorio 2-0, punteggio che viene rimpinguato 5′ più tardi da Ferrantino per il definitivo 3-0.

La compagine del tecnico Capurso conserva la nona posizione con 19 punti e domenica prossima ospiterà al “Di Liddo” il Norba Bitritto.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Si apre con una vittoria il 2022 della Virtus Bisceglie, che espugna il campo dell’Atletico Peschici con il risultato di 2-1, in una delicata sfida salvezza.

I biscegliesi sbloccano subito la contesa con Pisani al 2′, bissando 9′ più tardi con De Candia. La reazione dei padroni di casa arriva al 24′, quando Sicignano accorcia le distanze, ma nella ripresa la Virtus Bisceglie non si fa sorprendere e porta a casa un successo che le consente di salire a quota 18 punti.

Il prossimo impegna vedrà la Virtus di scena al “Di Liddo” contro Trinitapoli per il quindicesimo turno di campionato.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A