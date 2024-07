Unione Calcio, la settimana di mercato parte con la conferma di Zinetti

Continua il legame tra Unione Calcio Bisceglie e Luigi Zinetti. Una conferma di esperienza e duttilità che corrobora le ambizioni del team azzurro.

Arrivato nella sessione estiva del mercato 2019/2020, il jolly offensivo classe ‘95 è parte del roster a disposizione del tecnico Angelo Monopoli, vestendo per la sesta stagione consecutiva la maglia del club di Via Cavour, dopo le 22 presenze condite da 5 marcature nel passato campionato.

Per il laterale coratino, cresciuto nel settore giovanile del Bari, tante importanti esperienze in piazze blasonate. Infatti nel 2013 arriva la chiamata della Lucchese, all’epoca militante in Serie D per poi rientrare in Puglia nell’estate successiva accasandosi al Brindisi (Serie D). Successivamente i passaggi in cui veste le casacche di Correggese, Virtus Bergamo e Nardò, tutte compagini militanti in serie D. Nel mercato invernale del 2016 torna nella sua città natale, dove vince i playoff regionali nel campionato di Promozione e ben figurando nel successivo campionato di Eccellenza.

“Sono davvero felice di continuare a giocare per l’Unione, un club che ormai considero una famiglia. Ringrazio la proprietà e lo staff tecnico per la fiducia riposta in me. Darò tutto me stesso per fare in modo di poterla ripagare ancora e raggiungere insieme gli obiettivi stagionali. Sono entusiasta di affrontare le nuove sfide che ci attendono e di continuare a lottare per i colori di questo club”, dice Zinetti.