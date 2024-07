Unione Calcio, la nuova stagione parte da due conferme ed una novità di mercato

Con l’avvio della nuova stagione sportiva in casa Unione Calcio Bisceglie arrivano le prime notizie di calciomercato. E non si poteva che ripartire dalle conferme del capitano azzurro Vincenzo Bufi e del portiere Giovanni Lullo, ma la dirigenza mette subito a segno un colpo per la mediana con l’italo-argentino Ezequiel Alejandro Curio.

Vincenzo Bufi (classe ’91), difensore biscegliese e simbolo indiscusso dell’Unione, nella passata stagione ha collezionato 22 presenze e messo a segno 2 reti (entrambe al Di Liddo con Foggia Incedit e Canosa), continuerà l’impegno in azzurro fungendo da riferimento in campo e nello spogliatoio.

Per Giovanni Lullo (’97), portiere andriese con esperienze blasonate con le maglie di Fidelis Andria, Gravina e Barletta, si tratta della nona stagione (settima consecutiva) a difesa dei pali azzurri. Ormai un veterano della categoria nonostante la giovane età. Nell’ultima stagione in 19 presenze ha subito solo 21 marcature.

Novità per l’arrivo del brevilineo centrocampista Ezequiel Alejandro Curio, che arricchirà la mediana a disposizione di mister Monopoli. Per il volante italo-castellano classe ‘99 formatosi nei settori giovanili di Boca Juniors e River Plate e con una importante esperienza nell’Atlanta, si tratta della seconda esperienza in Italia dopo la passata stagione con il Fc Maratea in Promozione Lucana.