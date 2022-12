Unione Calcio: interruzione del rapporto con Manzari, Legari, Marco Monopoli e Antro

Con l’inizio del mese di dicembre inizia anche il mercato di riparazione per le compagini di Eccellenza. Non fa eccezione l’Unione Calcio che comunica l’interruzione del rapporto con i centrocampisti Antonio Antro (ritorna al Bitonto), Lorenzo Legari e gli attaccanti Marco Monopoli (approdato al Foggia Incedit) e Gennaro Manzari.

L’Unione Calcio ringrazia sentitamente i quattro calciatori augurando loro le migliori fortune sotto l’aspetto personale e professionale.

Iniziata la preparazione in vista della stracittadina contro il Bisceglie calcio in programma domenica 4 dicembre con fischio d’inizio alle ore 16.00 e valevole per il penultimo turno d’andata del campionato.