Unione Calcio impatta col Real Siti, goleada Don Uva al Lucera, Virtus ko a Palese

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle tre compagini biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nella prima domenica di Aprile.

Gli azzurri di Rumma impattano per 0-0 contro il Real Siti nella penultima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Padroni di casa vicini alla rete al 10’con l’ex di turno Romanazzo il quale, dopo aver saltato due avversari, tenta la via del gol trovando la pronta opposizione di Di Bari. Al 23′ il tiro ad incrociare di Camporeale sfiora il palo. Lo stesso giocatore azzurro, al 41′, è artefice di un tiro velenoso che attraversa tutta l’area di rigore non trovando la correzione vincente. Nella ripresa l’Unione Calcio ha l’occasione per portare a casa l’intera posta in palio con Di Pierro che si fa ipnotizzare dall’estremo difensore del Real Siti. I biscegliesi, con il pareggio odierno, si portano a quota 39 punti e domenica prossima ospiteranno al “Di Liddo” il Borgorosso Molfetta vittorioso per 1-0 sull’Atletico Vieste nell’ultima giornata del massimo torneo regionale.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A

Il Don Uva invece, non poteva salutare nel migliore dei modi il pubblico di casa superando con un roboante 5-1 il Lucera nella venticinquesima giornata del campionato di Promozione girone A. Conte apre le danze al 17′ del primo tempo precedendo di 11 minuti il sigillo di Uva. Nella ripresa, al quarto d’ora, D’Addato mette in ghiaccio il match siglando la rete del 3-0. Quattro giri di lancette dopo, Preziosa mette a segno il 4-0. Al 40′ D’Addato firma il definitivo 5-1. Biancogialli che si portano a quota 29 punti in classifica e, domenica prossima, chiudono il campionato a Rutigliano in casa della Rinascita Rutiglianese.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Cade invece la Virtus Bisceglie battuta per 5-2 dalla Virtus Palese nel ventitreesimo turno del torneo di Prima Categoria girone A. Per i biscegliesi a segno Binetti al 18′ e Cipri al 57′. I ragazzi di Piccarreta rimangono a quota 25 punti in graduatoria e nel prossimo turno, ospiteranno al “Di Liddo” il Real San Giovanni.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A