Unione Calcio gelata nel recupero dal Barletta, Don Uva e Virtus Bisceglie ko / CLASSIFICHE

Nessun punto nelle tre gare disputate dalle compagini biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di oggi, 13 marzo.

Gli azzurri di Rumma vengono sconfitti al “Di Liddo” per 3-2 dalla capolista Barletta. Ospiti in vantaggio grazie ad un autogol di Stella. Nel recupero Amoroso pareggia i conti con un calcio di rigore. In apertura di ripresa, Bufi porta avanti l’Unione ma, nel finale dell’incontro prima Cafagna di testa e poi un tiro sottomisura di Morra fanno saltare il banco e permettono ai biancorossi di portare a casa l’intera posta in palio.

I biscegliesi rimangono sempre a quota 34 punti a + 10 dalla zona salvezza. Domenica prossima, 20 marzo, trasferta in casa della Vigor Trani.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA PUGLIESE

Ko esterno per il Don Uva battuto per 2-0 dall’Atletico Acquaviva. Padroni di casa in vantaggio al 28′ con Genchi artefice di un diagonale che spiazza Sibio. Nella ripresa, dopo 7′ l’Acquaviva trova il raddoppio con Faliero. I biancogialli rimangono a quota 23 punti e, nel prossimo turno ospiteranno al “Di Liddo” la Virtus San Ferdinando che ha superato per 4-0 la Bitritto Norba.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE PUGLIESE

Cade anche la Virtus Bisceglie. I ragazzi di Piccarreta cedono per 6-3 al Città di Trani 2019. Mattatore dell’incontro è stato Terrone con un tripletta a cui si aggiungono le reti di Difrancesco, Di Noia e Ragno. Per i biancazzurri gol di Cipri, Trawally e Dell’Olio. Con il ko in questione la Virtus Bisceglie rimane a quota 25 punti in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Marcello Papagni