Unione Calcio, esordio casalingo contro il San Severo

Centrare la prima affermazione in campionato. E’ questo l’obiettivo dell’ Unione Calcio Bisceglie che nel pomeriggio di domenica 18 aprile (fischio d’inizio ore 16) ospiterà al “Di Liddo” il San Severo nel sesto turno del campionato di Eccellenza Pugliese.

Una gara che si prospetta aperta ad ogni risultato considerando la voglia di entrambe le squadre di portare a casa l’intera posta in palio. I biscegliesi infatti, mettono nel mirino la prima affermazione stagionale. Il San Severo invece, vuole dare continuità al 2-0 ottenuto contro il Città di Mola nell’ultima gara disputata prima della sospensione ed onorare al meglio la scomparsa del direttore generale Ninnì Cannella deceduto nel pomeriggio di venerdì 16 aprile.

I giallogranata hanno sinora collezionato tre punti frutto di una vittoria, una pareggio e due sconfitte a cui si aggiunge un punto di penalizzazione. Detengono il quarto miglior attacco con 7 reti siglate così come l’Atletico Vieste e subito 12 marcature che ne fanno la seconda peggior difesa.

Mister Rumma, per la gara di domani pomeriggio, potrà contare sull’innesto del centrocampista biscegliese classe ’99 Alessandro Camporeale. Scuola Fidelis Andria e con importanti esperienze nelle ultime 2 stagioni con il Bisceglie in Serie C.