Unione Calcio e Roberto Storelli interrompono il rapporto, “La vita ci mette di fronte a sfide nuove”

L’Unione Calcio Bisceglie e il Direttore Sportivo Roberto Storelli comunicano di aver trovato l’accordo per interrompere il loro rapporto professionale che ha visto un sodalizio iniziato nella stagione 2006/2007.

“Non pensavo sarebbe mai arrivato questo momento – dichiara Storelli – ma la vita ci mette di fronte a sfide nuove. Con i fratelli Pedone, che ormai considero famiglia, abbiamo condiviso questa scelta che sicuramente non intacca i rapporti di affetto e stima di questi 18 anni di lavoro fianco a fianco. E’ nata la voglia di confrontarsi con un altro campionato e una realtà ambiziosa. Lascio un gruppo fatto di persone speciali, che considererò sempre una seconda famiglia. Sempre Forza Unione”.

“Non possiamo che ringraziare Roberto – afferma il patron Enzo Pedone – per tutto quello che ha dato e fatto per la causa Unione. L’impegno, la dedizione e la grande professionalità dimostrata in questi anni di lavoro ci hanno cementato in un forte legame umano. E’ stato tra gli artefici di una cavalcata che ci ha portato dai campi di Prima categoria alle oltre nove stagioni consecutive nella Premier League pugliese. E’ stata una scelta dolorosa, ma che abbiamo approvato e sostenuto. Ora gli rivolgiamo il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale, consci che rimarrà sempre parte della grande famiglia dell’Unione”.