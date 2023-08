Unione Calcio e Don Uva, scelti i responsabili tecnici del settore giovanile

Con l’inizio della nuova stagione e la conseguente ripartenza delle attività agonistica, vengono varati anche i quadri tecnici del settore giovanile dell’Unione Calcio e Don Uva.

Le società biscegliesi comunicano che Gigi Digiorgio ed Emanuele Troilo saranno i responsabili tecnci del settore giovanile i quali porteranno avanti il lavoro curato da mister Luca Rumma di supervisione e gestione tecnica delle under.

Per Digiorgio, continua la carriera da tecnico iniziata nel 2021 alla guida della formazione Giovanissimi dell’Unione e seguita dalla multiforme stagione passata in cui era allenatore in seconda dell’Unione e allenatore, insieme a mister Emanuele Troilo, dell’Under 17 targata Don Uva. “Ringrazio le società per avermi scelto in questo nuovo incarico e sono grato per la fiducia. Il nostro sarà un bel gruppo che lavorerà a stretto contatto ed in piena sinergia.”

Emanuele Troilo, è direttore generale del Don Uva oltre ad essere tecnico del settore giovanile biancogiallo. Ha abbandonato la carriera da calciatore giovanissimo per dedicarsi alla crescita del progetto Don Uva. “Sono contento di proseguire questo progetto insieme. Lo scorso anno sicuramente è stato di rodaggio e quest’anno ci metteremo il massimo entusiasmo e impegno, oltre che professionalità, per far sì che tutta la macchina organizzativa funzioni al meglio. Ricoprire questo ruolo con Gigi è un piacere, l’anno scorso abbiamo avuto modo di lavorare insieme e conoscerci, quest’anno in questo duplice ruolo sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare!”

Le dirigenze, rappresentate dal patron dell’Unione Enzo Pedone e dal presidente del Don Uva Giuseppe Milone, esprimono grande soddisfazione per quanto raccolto nella passata stagione lavorando insieme ed esprimono l’auspicio che sempre più giovani possano avvicinarsi al settore giovanile Unione- Don Uva per poter fare sport in un ambiente sano e appassionato con tecnici preparati e qualificati e uno staff di supporto sempre disponibile.

Sono già in corso stage di selezione dei ragazzi i quali comporranno le formazioni Juniores, Allievi e Giovanissimi che parteciperanno ai prossimi Campionati Regionali e Provinciali.

Foto: Marcello Papagni