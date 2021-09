Unione Calcio e Don Uva pronte al debutto stagionale

La prima domenica del mese di settembre coincide con l’esordio stagionale per Unione Calcio e Don Uva che domani pomeriggio, 5 settembre alle ore 15.30, scenderanno in campo per il match d’andata della Coppa Italia di Eccellenza e Coppa Puglia Promozione rispettivamente contro Barletta e Nuova Spinazzola.

Gli azzurri guidati da mister Rumma, ospiteranno al “Di Liddo” la squadra biancorossa una delle candidate alla promozione in serie D. Il Barletta infatti, annovera nella propria rosa gente come il portiere Tucci, i centrocampisti Vicedomini e Lavopa, gli attaccanti Morra e Pignataro nonchè l’altro ex di turno, Altares. Al contempo l’Unione Calcio vuole ripartire da quanto positivo fatto nell’ultima stagione agonistica, conclusasi nel mese di giugno, con i ragazzi di Rumma che hanno conquistato il sesto posto in graduatoria.

Nell’ultimo precedente in Coppa, le due squadre pareggiarono per 1-1. Alla rete barlettana siglata da Procida rispose Compierchio. La gara sarà diretta da Michele Bonavita di Foggia, il quale sarà coadiuvato da Federico Favilla e Filippo Panebanca anch’essi di Foggia.

Il cammino in Coppa del Don Uva invece, partirà dal “Vicino” di Gravina in Puglia per affrontare la Nuova Spinazzola. I biancogialli, reduci dal ko per 4-0 nel test contro il Bisceglie calcio, vogliono iniziare nei migliori dei modi la nuova stagione agonistica che coincide con i 50 anni del sodalizio biancogiallo. Mister Capurso, per la gara di Coppa, potrà contare sui nuovi innesti Paolo Valente e Vincenzo Gadaleta, quest’ultimo al ritorno nel calcio a 11 dopo una parentesi nel futsal tra le fila del Nettuno.

Saverio Lavenuta di Bari è stato designato per dirigere il match mentre, Cosimo De Stena di Molfetta e Alberto Loconte di Bari gli assistenti.