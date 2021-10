Unione Calcio e Don Uva affrontano le prime della classe, Virtus in casa

Gare dal coefficiente di difficoltà molto elevato per le portacolori biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che, domenica 10 ottobre, scenderanno in campo per affrontare rispettivamente le prime della classe Corato e Spinazzola e l’Audace Cagnano nei match valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza e Promozione nonchè terza di Prima Categoria.

Dopo la delusione maturata nella gara interna contro la DiBenedetto Trinitapoli, gli azzurri di Rumma puntano a continuare l’imbattibilità in trasferta recandosi al “Coppi” di Ruvo di Puglia ospite della capolista neroverde con fischio d’inizio alle ore 15.30. Una partita che si prospetta aperta ad ogni risultato difatti, se l’intento dei biscegliesi è quello del riscatto, l’obiettivo del Corato è la quinta vittoria consecutiva per mantenere la vetta della classifica. L’ultimo precedente tra le due squadre in terra ruvese, risale al campionato 2019-2020 con i coratini che superarono gli azzurri per 2-1. Cristiana Laraspata di Bari sarà il direttore di gara e sarà coadiuvata da Pierpaolo Calabrese e Nicola De Candia anche loro di Bari.

Sempre alle ore 15.30, ma al “Di Liddo”, toccherà al Don Uva che affronterà la capolista Spinazzola. I biancogialli sono reduci da una sconfitta di misura e puntano a proseguire la striscia positiva in campionato tra le mura amiche. Di fronte uno Spinazzola alla ricerca della quinta vittoria in altrettante gare del torneo per mantenere il vantaggio di due lunghezze su Arboris Belli e Bitritto Norba. Si tratta del terzo incontro tra le due compagini visto che si sono già affrontate in Coppa Puglia. Stefano Pezzolla di Bari è l’arbitro designato per il match. Al suo fianco ci saranno Carlo Boccuzzi di Bari e Giuseppe Nasca sempre di Bari.

Alle 11 invece, sempre sul sintetico cittadino, sarà la volta della Virtus Bisceglie che affronterà l’Audace Cagnano. Una sfida ad alta quota visto che, entrambe le squadre sono a ridosso delle capolista Nuova Daunia Foggia e Virtus Palese e puntano a continuare l’imbattibilità. Dirige l’incontro Giorgio Carmelo De Benedictis di Bari.

