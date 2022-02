Unione Calcio cerca il riscatto, sfide casalinghe per Don Uva e Virtus Bisceglie

Tornare a fare punti e continuare il momento positivo. Sono questi i propositi delle tre squadre biscegliesi, Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 20 febbraio.

Gli azzurri di Rumma puntano a riscattarsi dopo i due ko consecutivi maturati contro DiBenedetto Trinitapoli e Corato nel match contro la Team Orta Nova in programma a San Ferdinando di Puglia, con fischio d’inizio alle ore 15 e valevole per il diciannovesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A.

La posta in palio è molto importante per entrambe le contendenti. Da una parte l’Unione avrebbe l’opportunità di avvicinarsi sempre più all’obiettivo salvezza quando mancano sette giornate al termine della regular season e mantenersi nelle posizioni di notevole rilievo in classifica. La Team Orta Nova può aumentare il distacco dalla zona playout attualmente di tre lunghezze ed al contempo voltare pagina alla sconfitta di misura maturata nell’ultima giornata. Nel match d’andata l’Unione Calcio si impose con un rotondo 5-0. La gara sarà diretta da Andrea Cianci di Bari affiancato da Ruggiero Pedico di Barletta e Pierpaolo Calabrese di Bari.

Alla stessa ora, al “Di Liddo”, toccherà al Don Uva che ospiterà la Football Acquaviva nella sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione Pugliese girone A. Una ghiotta occasione da parte dei biancogialli per conquistare punti preziosi in chiave salvezza visto che affrontano una diretta concorrente alla permanenza nel secondo torneo regionale. Il Don Uva vuole invertire la rotta essendo reduce da tre sconfitte in altrettante gare disputate in questo anno solare sebbene abbia affrontato la terza, quarta e quinta forza del girone. La compagine ospite invece, è reduce dalla battuta d’arresto dinanzi al proprio pubblico contro lo Sporting Apricena e milita in piena zona playout. Le due compagini hanno segnato complessivamente 40 gol (23 il Don Uva, 17 la Football Acquaviva) ed hanno subito rispettivamente 34 e 33 reti. Raffaele Labarile di Bari è l’arbitro designato per il match e sarà coadiuvato da Matteo Romano di Brindisi e Roberto Chiricallo di Bari.

Alle ore 11 infine, sempre sul sintetico di Via Cavour, scenderà in campo la Virtus Bisceglie che sfiderà il Real Zapponeta nella diciassettesima giornata del torneo di Prima Categoria girone A. La squadra allenata da Piccarreta vuole dare continuità al proprio momento positivo e mette nel mirino la settima vittoria stagionale per avvicinarsi alle parti nobili della graduatoria. Dirigerà l’incontro Dario Gagliardi di Molfetta.

Foto: Marcello Papagni