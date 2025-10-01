Unione Calcio Bisceglie: torna De Blasio, salutano in tre

Novità dal mercato delll’Unione Calcio Bisceglie, che riabbraccia il centrocampista Claudio De Blasio, protagonista nel passato recente e under di valore per la categoria.

Il classe 2006 era stato uno degli elementi cardine del centrocampo messo in piedi da mister Rumma nella seconda parte della scorsa stagione, in cui l’ex Gravina e Fasano aveva ben performato, guadagnandosi una chiamata dalla Serie D. Per gli azzurri sarà importante reintegrare in squadra un calciatore dal sicuro rendimento e che conosca già le dinamiche di squadra, potendo aiutare fin da subito i compagni.

Se da una parte ci sono degli arrivi, dall’altra ci sono anche delle partenze: salutano la famiglia azzurra Francesco Divittorio, Daniele La Notte e Estanislao Ferrero. (Credit foto: Marcello Papagni)