Unione Calcio Bisceglie sconfitto 2-0 dal Taranto nel recupero della prima giornata del campionato di Eccellenza andato in scena oggi pomeriggio.
Gara dai ritmi subito alti per il pubblico presente a Massafra. Taranto che scheggia il palo con il mancino di Monetti dopo sette minuti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 22’ con uno splendido destro di Etchegoyen che dai 25 metri insacca, dopo respinta corta della difesa biscegliese, all’incrocio dei pali dove nulla può Lullo. Unione Calcio che accenna la reazione, ma è Dipaoloantonio a sfiorare il raddoppio per gli ionici, seguito poco dopo dal palo pieno colpito da Vukoja. Gli uomini di Rumma provano ad alzare il baricentro, ma sono troppi gli errori tecnici in fase di impostazione che prestano il fianco alle iniziative avversarie.
Nella ripresa il copione non cambia con il Taranto che si fa preferire in fase di impostazione, ma l’Unione Calcio tiene botta. Lullo compie una prodezza su Souare al 63’, Imoh due minuti dopo con un colpo di testa manda di poco alto la sfera. Biscegliesi che si fanno vivi con Konè, il destro termina di poco alto con De Simone che accompagna con lo sguardo. A tempo scaduto occasione d’oro Kordic, ma Lullo lo ipnotizza. Al 94’ il Taranto mette in ghiaccio i tre punti con Nicola Russo che appoggia in rete un comodo assist di Kordic.
Taranto che ottiene il quarto successo consecutivo conquistando la vetta superando il Bisceglie. Unione Calcio che rimedia il secondo ko stagionale e che domenica prossima dovrà affrontare una nuova trasferta questa volta in casa della Brilla Campi. (Credit foto: Marcello Papagni)