Unione Calcio Bisceglie sconfitta dallo Spinazzola nel posticipo di Eccellenza / CLASSIFICA

L’Unione Calcio Bisceglie esce sconfitta 3-2 sul campo del Nuova Spinazzola nel posticipo del ventunesimo turno del campionato di Eccellenza pugliese, girone A.

Gli azzurri di Angelo Monopoli passano in svantaggio dopo appena undici minuti con Perez che sigla l’1-0 Spinazzola. Alla mezz’ora esatta ci pensa Saani a ristabilire la parità che porta poi le due squadre negli spogliatoi. Ripresa che non cambia copione, Nuova Spinazzola avanti al quarto d’ora di gioco con Romio che supera Lullo. Passano quattro minuti e Saani realizza la doppietta personale di giornata che vale il momentaneo 2-2. La rete decisiva la mette a segno ancora Romio (doppietta) al 76’. Nel finale fioccano le ammonizioni e nei cinque minuti di recupero l’Unione Calcio non riesce ad impattare per la terza volta il match.

Biscegliesi che rimediano la quinta sconfitta stagionale rimanendo al terzo posto in classifica con 40 punti. Domenica prossima, 3 marzo, al “Di Liddo” arriva il Real Siti.

