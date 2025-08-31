Unione Calcio Bisceglie ko in amichevole: la Soccer Trani passa al Ventura

Si conclude con una sconfitta l’ultima amichevole pre-campionato dell’Unione Calcio Bisceglie, battuta 0-2 al “Ventura” dalla Soccer Trani ieri pomeriggio.

La partita si è accesa nel primo tempo con due rigori concessi, uno per parte. Al 19’ Ramos ha avuto l’occasione di portare in vantaggio i padroni di casa, ma il portiere ospite ha respinto il suo tiro dal dischetto. La Soccer Trani, invece, non ha fallito e al 43’ ha trovato l’1-0 con Turitto.

Nella ripresa gli azzurri hanno reagito con convinzione, sfiorando il pari al 51’ con Morra, fermato dal portiere avversario, e all’80’ con Zinetti, che ha visto la sua conclusione respinta sotto la traversa. A firmare il raddoppio, però, è stata ancora la squadra ospite al 65’, grazie a un pregevole scavetto di Becerri che ha superato Rocchitelli fissando lo 0-2 finale.

Ora l’attenzione è rivolta al campionato di Eccellenza: l’esordio è fissato per mercoledì 4 settembre, quando gli azzurri affronteranno al “Ventura” la Virtus Mola nella seconda giornata.