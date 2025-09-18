Eccellenza: Unione Calcio Bisceglie in cerca di riscatto nel recupero contro il Taranto

C’è voglia di riscatto in casa Unione Calcio dopo il fragoroso k.o. interno per 1-2 contro il Bitonto, match che i ragazzi di mister Rumma vogliono subito cancellare con un risultato positivo. La trasferta in programma, però, è tra le più ostiche dell’intero calendario del campionato di Eccellenza pugliese: il recupero della prima giornata, allo stadio “Italia” di Massafra, contro il Taranto alle ore 15:30.

Gli azzurri arrivano alla sfida con la determinazione di lasciarsi alle spalle la delusione del weekend e riprendere il cammino interrotto bruscamente. Nelle prime tre uscite stagionali, tra campionato e coppa, la formazione biscegliese aveva infatti raccolto due vittorie e un pareggio: un ottimo avvio sotto il profilo dei risultati. Ora, per gli uomini capitanati da Bufi, è fondamentale ritrovare una prestazione convincente, forse ancor prima del risultato. Farlo contro un avversario come il Taranto rappresenta una sfida stimolante per tutto l’ambiente azzurro.

I padroni di casa sono tra le squadre più attrezzate del torneo, come dimostra il loro percorso finora: tre vittorie su tre in campionato e la voglia di centrare il poker per issarsi in vetta solitaria alla classifica. Quella di Massafra si preannuncia dunque come una delle sfide più impegnative per l’Unione Calcio, chiamata a fronteggiare una formazione di spessore e con grandi ambizioni.

Nonostante ciò, gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di offrire una prestazione solida, cercando di mettere in difficoltà gli avversari e, magari, strappare un risultato positivo.

Arbitro del match la sig. Valeria Pepe, della sezione di Lecce, coadiuvata dai sigg. Carlo Boccuzzi, della sezione di Bari, e Riccardo Martina, della sezione di Lecce. (Credit foto: Marcello Papagni)