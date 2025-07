Unione Calcio Bisceglie, il centrocampo prende forma: Ngom resta e arriva Conteh

Ndiaga Ngom

Unione Calcio Bisceglie decisamente attiva sul mercato in queste ore: dopo le diverse conferme su calciatori già in azzurro durante la scorsa stagione e nuovi arrivi come quelli di Talin e Caputo, in giornata il club biscegliese ha confermato anche il centrocampista classe ’97 Ndiaga Ngom e ha ufficializzato l’arrivo, nello stesso ruolo, dell’ex Polimnia Abou Conteh, rinforzando sensibilmente la linea mediana in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Ndiaga Ngom è un intermedio di centrocampo che garantisce corsa senza palla e una copertura di grandissime porzioni di campo, elementi che lo hanno reso un perno della formazione guidata da mister Rumma durante l’ultima stagione, in cui ha collezionato ben 31 presenze e si è imposto come uno degli imprescindibili della rosa.

Conteh (foto slider) ha un profilo simile, condividendo con Ngom il forte l’impatto agonistico che l’ex Polimnia può avere sulla partita, ma allo stesso tempo porta anche qualità nel palleggio e inserimenti senza palla; caratteristiche che lo rendono una grande risorsa per il prossimo centrocampo azzurro.

FOTO DI MARCELLO PAPAGNI