Unione Calcio Bisceglie, confermati i giovani Preziosa, Di Pierro e Cascione

Arrivano le ufficialità di altre conferme per il team del patron Pedone che si appresta a disputare il suo nono Campionato di Eccellenza pugliese consecutivo.

Confermato il giovane terzino sinistro, biscegliese doc, Antonio Preziosa (classe ’02). Per il ragazzo, formatosi nel nostro settore giovanile, si tratterà della quarta stagione con la maglia della prima squadra azzurra.

Sarà a disposizione di mister Monopoli anche il duttile difensore, classe ’03, Giuseppe Di Pierro. Per il giovane biscegliese, ritornato in azzurro lo scorso dicembre dopo l’esperienza con la maglia del Bisceglie Calcio 1913 e che ha ben figurato nel girone di ritorno dello scorso campionato totalizzando 8 presenze con l’Unione, si tratterà dell’ultima stagione da under.

Continuerà a far parte del team azzurro anche l’esterno andriese Fabio Cascione. Per il classe 2004 che si è messo in luce nella passata stagione sotto la guida di mister Rumma collezionando 13 presenze alla prima esperienza tra i “grandi” ora è tempo di confermarsi.

La dirigenza, soddisfatta per le conferme anche tra i più “giovani”, continua il lavoro per completare il roster azzurro in vista dell’avvio della Premier League Pugliese.