Unione Calcio Bisceglie, cambi tra i pali: arrivano Loiodice e Cosmai

Novità importanti dal mercato per l’Unione Calcio Bisceglie, che dopo le prime giornate di campionato registra movimenti tra i portieri. Salutano infatti la squadra Angelo Rocchitelli e Francesco Manzi, mentre entrano ufficialmente a far parte della rosa azzurra Giuseppe Loiodice e Sergio Cosmai.

Per Loiodice si tratta di un gradito ritorno: l’estremo difensore classe ’94 aveva già vestito la maglia dell’Unione Calcio nella stagione 2020/2021, prima del trasferimento al Corato. Nel suo curriculum spicca una lunga esperienza nella Premier League pugliese, avendo difeso i pali non solo di Bisceglie e Corato, ma anche della Real Siti.

Accanto a lui arriva in prima squadra anche il giovane Sergio Cosmai, portiere classe 2008 proveniente dal settore juniores, che d’ora in avanti sarà stabilmente aggregato al gruppo guidato da mister Strippoli. (Credit foto: Marcello Papagni)