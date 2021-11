Unione Calcio attende il Real Siti, Don Uva a Lucera, Virtus Bisceglie ospita la capolista

Due partite contro due rappresentanti della provincia di Foggia ed una gara contro la prima della classe. Questo è il programma delle tre biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 28 novembre.

Gli azzurri di Rumma ospitano al “Di Liddo” il Real Siti nel dodicesimo turno, penultimo d’andata, del campionato di Eccellenza Pugliese girone A che inizierà alle ore 14.30. L’Unione Calcio mette nel mirino il settimo successo in campionato per rimanere nelle zone nobili della graduatoria e provando a scalare posizioni in classifica considerando che il San Severo sarà di scena a Trinitapoli nell’anticipo del sabato contro la Dibenedetto ed il Mola affronterà in trasferta il Canosa. Un match da non sottovalutare considerando che, il Real Siti, è reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Borgorosso Molfetta e vuole fare punti per allontanarsi sempre più dalla zona calda della graduatoria. Non si escludono diversi gol considerando che si incrociano il terzo ed il quinto miglior attacco del girone ed al contempo la quinta e la seconda peggior difesa del campionato. Difatti, i biscegliesi hanno siglato 22 reti così come il San Severo e subito 20 gol. Gli ospiti invece, sono andati a segno in 21 occasioni e sono stati perforati per 25 volte. La gara sarà diretta da Marco Colazzo di Casarano il quale sarà coadiuvato da Alberto Barile e Stefano Sibilio di Brindisi.

Alla stessa ora, a Lucera, contro la compagine locale, scenderà in campo il Don Uva nel dodicesimo incontro del campionato di Promozione girone A. Si prospetta una gara aperta ad ogni risultato considerando l’intento dei biancogialli di tornare a fare punti dopo due ko consecutivi mentre, quello dei padroni di casa, è di conquistare l’intera posta in palio visto che, nelle ultime quattro partite, hanno ottenuto due pareggi e due sconfitte.

Dirigerà l’incontro Cosimo Damiano Carpentiere di Barletta e sarà affiancato da Matteo Romano e Giuseppe Fumarola di Brindisi.

Match dal coefficiente di difficoltà molto elevato per la Virtus Bisceglie che, alle ore 11.00, ospiterà al “Di Liddo” la capolista Virtus Palese nella decima giornata del torneo di Prima Categoria girone A. I ragazzi di Piccarreta, reduci dalla vittoria per 2-1 sulla Ruvese, proveranno a fermare la prima forza del torneo. Non sarà affatto semplice visto che, la Virtus Palese proviene da quattro vittorie consecutive. La partita sarà diretta da Dario Zifaro di Foggia.

Foto: Marcello Papagni