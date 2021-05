Unione Calcio, al “Di Liddo” arriva il Team Orta Nova

Obiettivo riscatto per l’Unione Calcio Bisceglie che punterà a riconquistare punti nel match in programma domani, 23 maggio, al “Di Liddo” contro il Team Orta Nova e valevole per l’undicesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese.

Gli azzurri infatti, sono reduci dal ko contro l‘Audace e mettono nel mirino la seconda affermazione casalinga consecutiva dopo quella ottenuta contro il San Severo. Al contempo, il Team Orta Nova, vuole dare continuità al pareggio interno maturato contro l’Alto Tavoliere San Severo.

In classifica, le due squadre sono separate da due lunghezze (5 punti per l’Unione Calcio, sette per la compagine biancoblu) sebbene la squadra ospite abbia disputato una gara in piu’ rispetto ai biscegliesi.

L’Unione Calcio Bisceglie è andata a segno in 9 occasioni, mentre l’Orta Nova 6. Le due compagini hanno subito rispettivamente 11 e 13 reti.

Dirigerà la gara Luca Schifone di Taranto il quale sarà coadiuvato da Francesco Gorgoglione di Barletta e Mario De Marzio di Bari.